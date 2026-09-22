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Diario de Ferrol

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Manuel Eiroa Ferreiro

(“O Panadeiro de Neaño)

Falleció ayer, a los 89 años de edad confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy martes, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Cesullas. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3.

Cesullas (Cabana de Bergantiños), 22 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños