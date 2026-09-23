Fernando Santalla Iglesias
Falleció el 21 de septiembre, a los 65 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles día 23, a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en el Santuario da Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio municipal nuevo de dicha villa. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 4.
Cee, 23 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños