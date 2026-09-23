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Diario de Ferrol

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Manuel Mosquera Sánchez

Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Hoy miércoles, a las tres de la tarde, salida de la casa mortuoria para la incineración en la intimidad familiar y mañana jueves, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de san Esteban de Parada se oficiará el funeral por el eterno descanso de su alma y terminado este se procederá a dar cristiana sepultura a las cenizas. Casa mortuoria: Velatorios la Merced- la Traviesa nº4.

Parada (Oza Cesuras), 23 de septiembre de 2026 Funeraria La Merced