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Diario de Ferrol

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Manuel Santos Souto

(Manolo de Repenico) 

Falleció ayer, a los 82 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy miércoles con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio parroquiales de Nuestra Señora de los Remedios de Corme Porto (Ponteceso). Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3.

Corme Porto (Ponteceso), 23 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños