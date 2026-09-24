Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ángel Santiago Formoso Castro

Falleció en su domicilio de Mallou, el día 23 de septiembre de 2026, a los 76 años, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del finado jueves día 24 a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños). Tanatorio: Velador nº 3. C/ Agra dos Portos s/n, 15293, Carnota.

Mallou (Carnota), 24 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños