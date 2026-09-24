Ángel Santiago Formoso Castro

Falleció en su domicilio de Mallou, el día 23 de septiembre de 2026, a los 76 años, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del finado jueves día 24 a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños). Tanatorio: Velador nº 3. C/ Agra dos Portos s/n, 15293, Carnota.

Mallou (Carnota), 24 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños