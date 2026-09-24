José Esmorís Castro

(Callitos) (Viudo de Carmen Gómez Varela)

Falleció ayer, a los 103 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Misa en la capilla del tanatorio: hoy jueves día 24, a la una de la tarde. Incineración, a continuación, en la intimidad familiar. Nota: No se recibe duelo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4, Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 24 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños