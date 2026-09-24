Manuel Díaz García

(Manolo do Adrián)

Falleció en Francia, el día 15 de septiembre de 2026 a los 79 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves día 24, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Buxantes. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4, C/ O Son nº 68.

Cee, 24 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños