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Diario de Ferrol

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Manuel Díaz García

(Manolo do Adrián) 

Falleció en Francia, el día 15 de septiembre de 2026 a los 79 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves día 24, a las seis menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Buxantes. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4, C/ O Son nº 68.

Cee, 24 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños