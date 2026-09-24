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Diario de Ferrol

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Manuel Santiso Vilela

(Home de Flora de Oruxo) 

Falleció el 23 de septiembre, a los 86 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves día 24 a las siete y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Julián de Moraime y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio de Muxía, velador nº 3.

Muxía, 24 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños