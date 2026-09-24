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Diario de Ferrol

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Oliva Lage Tendeiro

(Viuda de Manuel Botana Viaño) 

Falleció ayer, a los 86 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las siete y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán, Carballo. Tanatorio Virxe Milagrosa de Sofán, sala nº 2. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sofán (Carballo), 24 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños