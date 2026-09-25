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Diario de Ferrol

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Marcos Rey Espasandín

Falleció anteayer a los 35 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción; hoy viernes con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio parroquial de San Salvador de Sofán, Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3, Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 25 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños