Amelia María Deus Viña

(Viuda de Manuel Martínez Regueira)

Falleció ayer, a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, con salida del tanatorio a las siete y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás. Tanatorio de Laracha: Velador nº 1, C/ Gándara nº 1, A Laracha.Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

A Laracha, 26 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños