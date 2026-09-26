Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Amelia María Deus Viña

(Viuda de Manuel Martínez Regueira) 

Falleció ayer, a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado, con salida del tanatorio a las siete y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás. Tanatorio de Laracha: Velador nº 1, C/ Gándara nº 1, A Laracha.Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

A Laracha, 26 de septiembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños