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Diario de Ferrol

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Felisa Viñas Vázquez

(Sita) 

Falleció ayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sabado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María do socorro de Caión. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2, C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Caión (A Laracha), 26 de septiembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños