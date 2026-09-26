Felisa Viñas Vázquez
(Sita)
Falleció ayer, a los 81 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sabado, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María do socorro de Caión. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2, C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Caión (A Laracha), 26 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños