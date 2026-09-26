María del Carmen Pérez Cambeiro

Falleció el día 25 de septiembre de 2026, a los 66 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 26, a las seis menos cuarto de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Brens y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha parroquia. Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 4, O Son nº 68.

Cee, 26 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños