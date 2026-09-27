Emilia Fraga Torres
(Nai do mecánico de Calvos) (Viuda de Luís Vázquez Souto)
Vecina del lugar de Calvos (Rus), falleció a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de San José de Alborín. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva.
Rus (Carballo), 27 de septiembre 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Santa Marta