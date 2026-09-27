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Diario de Ferrol

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Emilia Fraga Torres

(Nai do mecánico de Calvos) (Viuda de Luís Vázquez Souto) 

Vecina del lugar de Calvos (Rus), falleció a los 93 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará hoy con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquiales de San José de Alborín. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, A Silva.

Rus (Carballo), 27 de septiembre 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Santa Marta