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Diario de Ferrol

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María Carmen Mato García

(Viuda de Manuel Loureiro Calvo) 

Falleció ayer, a los 77 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Mañana, martes, con salida del tanatorio a la una menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Malpica de Bergantiños. Tanatorio de Malpica: Velador nº 2.

Malpica de Bergantiños, 28 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños