María Dolores Silva Rey

(Maruja da Crega) (Viuda de Frutos Pazos)

Falleció el 27 de septiembre, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 28, a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Fíns de Caberta. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 3.

Cee, 28 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños