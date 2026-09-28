Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Dolores Silva Rey

(Maruja da Crega) (Viuda de Frutos Pazos) 

Falleció el 27 de septiembre, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 28, a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Fíns de Caberta. Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 3.

Cee, 28 de septiembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños