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Diario de Ferrol

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Ramón Ramiro Vigo Sambade

(Ex Alcalde de Cee) 

Falleció el 26 de septiembre, a los 62 años, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Lunes, día 28, a las cuatro de la tarde, en el Santuario de Nuestra Señora da Xunqueira (Cee). A continuación, sus restos mortales recibirán sepultura en el cementerio parroquial viejo. Salida del tanatorio: Cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Cee, sala nº 2.

Cee, 28 de septiembre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio