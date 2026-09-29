Don Manuel Lorenzo Franco

(O Sevillano de Cartel) (Viudo de María Esther Santos Liñeiro)

Falleció el día 28 de septiembre de 2026, a los 75 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Martes día 29 a las tres y media de la tarde, salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Moraime. Tanatorio: Velador nº 3, C/ Virxen da Barca nº 39.

Muxía, 29 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños