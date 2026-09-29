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Diario de Ferrol

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José María Silva Martínez

(Casa Marinero) (Viudo de Consuelo Sande Caamaño)

Finou o día 28 de septembro do 2026, ós 102 anos de idade, confortada cos AA.EE.

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución, mércores día 30, ás once e media da mañá saída do tanatorio. Funeral de corpo presente e enterro de seguido. Igrexa e cemiterio parroquiais de San Mamede de Carnota. Velador nº 3, C /Agra dos Portos s/n.

Adraño, San Mamede (Carnota), 29 de septembro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños