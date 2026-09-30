Manuel Reyes Castro

(Nogareda)

Falleció ayer, a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rus, Carballo. No se recibe pésame. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6, Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Rus (Carballo), 30 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños