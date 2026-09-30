Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Reyes Castro

(Nogareda)

Falleció ayer, a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Rus, Carballo. No se recibe pésame. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 6, Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Rus (Carballo), 30 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños