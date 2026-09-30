María Estrella Pedreira Tasende

(Viuda de Antonio Gesto Calvelo)

Falleció ayer, a los 78 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cuatro y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4, Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 30 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños