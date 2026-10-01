José Fernando Echegaray Busto

Falleció ayer, a los 67 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy jueves, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo y sepelio a continuación en el cementerio municipal de esta villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 7, Avd. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 1 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños