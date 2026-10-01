María Cancela Rosende

Falleció anteayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: hoy jueves con salida del tanatorio a las doce del mediodía. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3, Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 1 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños