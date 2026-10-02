Héctor José Castiñeira López

(O leiteiro de Buiturón)

Falleció el 1 de octubre, a los 96 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes día 2, a las tres y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral en la Iglesia Parroquial de San Tirso de Buiturón y, a continuación, incineración en el crematorio Grupo Bergantiños en Bértoa (Carballo). Tanatorio A Xunqueira - Velador nº 4.

Cee, 2 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños