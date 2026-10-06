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Diario de Ferrol

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Alejandro Ferrín Insua

(“Viudo de Carmen del Pilar Leis Santos”) 

Falleció el día 5 de octubre de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los AA. EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Martes día 6 a las cinco menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Funeral: De cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Ponte do Porto, y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de dicha localidad. Capilla ardiente: Tanatorio da Ponte do Porto, Sala nº 2.

Ponte do Porto, 6 de octubre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños