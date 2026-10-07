Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Nieves Vázquez Traba

(Viuda de José Calvo Gende) 

Falleció anteayer, a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: hoy miércoles a las cinco de la tarde. Funeral y sepelio: funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces - Carballo. Capilla ardiente: Tanatorio Bergantiños, Sala nº 4.

Entrecruces (Carballo), 7 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños