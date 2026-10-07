Nieves Vázquez Traba

(Viuda de José Calvo Gende)

Falleció anteayer, a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio: hoy miércoles a las cinco de la tarde. Funeral y sepelio: funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces - Carballo. Capilla ardiente: Tanatorio Bergantiños, Sala nº 4.

Entrecruces (Carballo), 7 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños