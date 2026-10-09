María del Carmen Franco Antón

(Viuda de Amadeo Rodríguez)

Falleció el día 8 de octubre de 2026, a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy viernes día 9 a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral en la iglesia de San Marcos de Corcubión y sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha localidad. Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 4, C/ O Son nº 68.

Cee, 9 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños