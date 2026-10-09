María Pura Elva Azucena Suárez Varela

(Viuda de Ricardo Gómez Suárez)

Falleció ayer a los 78 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy viernes, a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Felix de Anllóns, Ponteceso. Tanatorio de Ponteceso: Velador nº 3. C/ Aduana s/n. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Anllóns (Ponteceso), 9 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños