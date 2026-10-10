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Diario de Ferrol

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Cesáreo Fuentes Cerviño

Falleció ayer, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3, Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 10 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños