Cesáreo Fuentes Cerviño
Falleció ayer, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio, a continuación, en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 3, Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Carballo, 10 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños