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Diario de Ferrol

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María Rodríguez Ramos

(Viuda de Alejandro Ferrio Barrientos) 

Falleció el día 9 de octubre de 2026, a los 92 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado día 10, a la una de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Mamede de Salgueiros. Tanatorio A Xunqueira. Velador nº 2. O Son nº 68.

Cee, 10 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños