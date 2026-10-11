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Diario de Ferrol

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Adela Cristina Rodríguez Piñeiro

Finou o día 10 de outubro do 2026, ós 44 anos de idade confortada cos AA.EE.

l D.E.P. l

A súa familia. Pregan unha oración pola súa ánima. Condución, domingo día 11 ás catro e media do serán. Funeral de corpo presente na igrexa parroquial de San Clemente De O Pindo e deseguido incineración no crematorio de Bértoa, Carballo. Velador N.º 2. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños). C/ Agra dos Portos, S/N.

O Pindo - Carnota, 11 de outubro do 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños