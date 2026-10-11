Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen Rostro Lista

(Viuda de Ramón Rostro Verdiñas)

Falleció ayer a los 93 años de edad, confortada con los AA.E.E.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy domingo, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de Lema. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre Nº 62 - Carballo. Teléfono 981701505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lema - Carballo, 11 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños