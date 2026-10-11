Carmen Rostro Lista
(Viuda de Ramón Rostro Verdiñas)
Falleció ayer a los 93 años de edad, confortada con los AA.E.E.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy domingo, a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de Lema. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5. Avda. Finisterre Nº 62 - Carballo. Teléfono 981701505. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Lema - Carballo, 11 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños