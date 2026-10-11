Cesáreo Lorenzo Blanco
(Viudo de Carmen Nemiña Canosa)
Falleció el día 09 de octubre de 2026, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 11 a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas. Tanatorio Finisterre - Velador N.º 2. Rúa da Capela Nº2 - Telf. 981746030. www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Fisterra, 11 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños