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Diario de Ferrol

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Cesáreo Lorenzo Blanco

(Viudo de Carmen Nemiña Canosa)

Falleció el día 09 de octubre de 2026, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, domingo día 11 a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas. Tanatorio Finisterre - Velador N.º 2. Rúa da Capela Nº2 - Telf. 981746030. www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Fisterra, 11 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños