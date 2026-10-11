Jesusa Andrade Facal
(Viuda de José Antelo Taibo)
Falleció el día 10 de octubre, a los 96 años, confortada con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. La misa será el domingo, día 11 a las cinco de la tarde, en la iglesia de San Mamed y Santuario de Santa Minia de Seavia - Coristanco. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 2. www.tanatoriossanantonio.com
Seavia - Coristanco, 11 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio