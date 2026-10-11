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Diario de Ferrol

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 Manuel Pena Pena

(Viudo de Blandina González Brandón - Vecino de Xende - Rodís)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, domingo. La salida del tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la capilla y cementerio de A Silva-Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo Nº: 1.

A Silva - Rodís - Cerceda, 11 de octubre del 2026 Funeraria San Xulián