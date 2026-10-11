Rogelio Abelenda Remuiñán

(Viudo de Herminda Taibo Martínez - Vecino de Cerqueirás - Coristanco)

Falleció en el día de ayer a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Misa en la capilla del tanatorio, hoy domingo a las dos menos cuarto de la tarde. A continuación conducción al cementerio parroquial de San Mamed de Seavia. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala 3.

Seavia - Coristanco, 11 de octubre de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta