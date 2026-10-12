José Rodríguez Castro
Falleció el día 10 de octubre, a los 89 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral el lunes, día 12, a las cinco de la tarde, en la iglesia Divino Salvador de Erbecedo - Coristanco. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Carballo, sala 3. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es
Erbecedo - Coristanco, 12 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio