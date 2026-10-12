María Lorenzo Agrelo

(Vecina de Lugar Iglesia - Verdillo)

Falleció el día 10 a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy lunes día 12 a las cuatro menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo. Capilla Ardiente: Tanatorio Bergantiños - Carballo. Funeraria Santa Marta Virxe Milagrosa.

Verdillo, 12 de octubre de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta