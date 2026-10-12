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Diario de Ferrol

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María Manuela Beiro Caamaño

(María de Encarnación)

Falleció el día 11 de octubre de 2026 a los 87 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver lunes día 12 a las cuatro y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente a las cuatro y media de la tarde y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Maria de Lira. Velador Nº 2. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños). C/ Agra Dos Portos, S/N. www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lira - Carnota, 11 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños