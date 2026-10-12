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Diario de Ferrol

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Ramona Canosa Insua

(Ramona do Pardiñas)

Falleció el día 11 de octubre, a los 79 años de edad,confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral el lunes, día 12 de octubre, a las cuatro de la tarde, en la iglesia San Vicente de Duio - Fisterra. A continuación, será incinerada en la más estricta intimidad familiar, favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Fisterra, sala 3. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

San Vicente de Duio - Fisterra, 12 de Octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio