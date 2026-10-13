María Dolores González Lago

(Lola de Rosa)

Falleció el día 12 de octubre de 2026 a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver martes día 13 a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Carnota. Velador Nº 3. Pompas Fúnebres de Carnota (Grupo Bergantiños). C/ Agra dos Portos, S/N. www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carnota, 13 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños