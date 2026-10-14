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Diario de Ferrol

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Alfonso Trillo Pérez

Falleció el 13 de octubre, a los 81 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el miércoles, 14 de octubre, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Estevo de Lires (Cee). A continuación, sus restos mortales serán incinerados en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las tres y media de la tarde. 

Tanatorio San Antonio de Cee, sala nº 2.

Lires (Cee), 14 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio