Carmen Agrelo Castro

(Viuda de Arturo Martínez Canedo) (Vecino de Erbecedo – Coristanco)

Falleció el día 14, a los 90 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy jueves a las cuatro de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial del Divino Salvador de Erbecedo. A continuación conducción al crematorio (en la intimidad familiar). Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Erbecedo (Coristanco), 15 de octubre de 2026 Funeraria Santa Marta – Virxe Milagrosa