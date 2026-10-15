Isaura Rodríguez Vázquez

(Vecina de Cótaro-Entrecruces) (Viuda de José Calvelo Muiño)

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy jueves, a las cinco y cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la Iglesia y cementerio parroquiales de San Ginés de Entrecruces (Carballo). Tanatorio Bergantiños: Velador nº 5.

Entrecruces (Carballo), 15 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños