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Diario de Ferrol

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María Alsira Martínez García

(Viuda de José Pazos Pose) (Vecina de Baiordo – Coristanco)

Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado a las siete de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Paio de Coristanco. Capilla ardiente, Tanatorio de Coristanco.

San Paio (Coristanco), 17 de octubre de 2026 Funeraria Santa Marta – Virxe Milagrosa