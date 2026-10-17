María Arminda Varela Vázquez

(“A muller de Ramón de Visita”)

Falleció el día 15 de octubre, a los 91 años de edad, confortada con los A.A.E.E.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Salida del tanatorio, hoy sábado, a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Noicela-Carballo. Tanatorio de Laracha: velador nº 2.

Noicela-Carballo, 17 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños