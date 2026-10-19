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Diario de Ferrol

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Dolores Caamaño Pose

(Viuva de Manuel Cundíns Gil) 

Finou o día 18 de outubro, aos 91 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. Funeral: Luns, día 19, as catro da tarde, na igrexa parroquial de San Estevo de Soesto. De seguido recibirá sepultura no panteón familiar. A saída do tanatorio efectuarase ás catro e cuarto da tarde. Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.

Soesto (Laxe), 19 de outubro de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio