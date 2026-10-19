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Diario de Ferrol

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Matilde Añon Baneira

(Viuda de José Varela Ameijenda) 

Falleció el 18 de octubre, a los 82 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Funeral: Lunes a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Brantuas. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 2.

Brantuas (Ponteceso), 19 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio