Matilde Añon Baneira
(Viuda de José Varela Ameijenda)
Falleció el 18 de octubre, a los 82 años de edad, confortada con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Funeral: Lunes a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Brantuas. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 2.
Brantuas (Ponteceso), 19 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio