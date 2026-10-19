Virtudes Martínez Villar

(Viuda de Ramón Santos Centeno)

Falleció el 18 de octubre, a los 83 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Funeral: Lunes a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios de Corme-Puerto. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Corme (Ponteceso), 19 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio