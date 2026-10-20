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Diario de Ferrol

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José Suarez Tajes

(Pepe de Carreta)

Falleció el día 19 de octubre 2026, a los 92 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción, martes día 20 a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente a las cuatro y media en la iglesia parroquial de San Juan de Serres y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de Las Mimosas de Serres. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Baño (Muros), 20 de octubre de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.